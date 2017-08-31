Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) в связи с решением властей США закрыть его прекратит прием посетителей с 1 сентября. Выдача готовых паспортов будет производиться до середины пятницы. Эту информацию генконсульство РФ разместило в четверг на своем сайте.

"В связи с решение властей США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1 сентября сего года прекращается. Выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1 сентября", - уточнило генконсульство России.

Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон потребовал от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснила в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США, речь идет о торговых представительствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Она также уточнила, что США не предписывали российской стороне отправить персонал, занятый в этих учреждениях, на родину. Эти российские специалисты могут продолжать работать в США, подтвердила представитель администрации.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва руководствуется стремлением "инициативно не разрушать ничего в отношениях с США ни в плане возможности развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений". Однако как подчеркнул замглавы МИД, "если американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольств и консульств в США, тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро".