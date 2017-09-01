Лавров: РФ при любом развитии событий с НАТО сможет отстоять свой суверенитет

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия способна отстоять свои суверенитет и безопасность при любом развитии событий с североатлантическим альянсом. Об этом заявил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.
"Особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в евроатлантическом регионе, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией районах, - сказал он. - Тем, кто инициирует подобные неконструктивные действия, уже понятно, что при любом развитии событий с НАТО мы сможем надежно обеспечить суверенитет и безопасность нашей страны".
Министр также подчеркнул, что Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Россия - НАТО. "В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - отметил он.
Вместе с тем Лавров выразил сожаление, что эти декларации "так и остались на бумаге". "Все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами, - констатировал он. - Я убежден, что если бы равная неделимая безопасность действительно приняла юридически обязательную форму, то многие конфликты, которые сейчас сохраняются в Европе, давно были бы урегулированы".
По мнению главы МИД, это касается нагорнокарабахского и приднестровского конфликтов. "А украинского кризиса не было бы вообще", - заключил он.