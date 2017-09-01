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Лавров: действия Еврокомиссии тормозят взаимовыгодные проекты между РФ и ЕС

Политика
1 сентября, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В качестве примера глава МИД РФ привел проект "Северный поток - 2"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Действия Еврокомиссии тормозят реализацию взаимовыгодных проектов между Россией и Евросоюзом, что видно на примере проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

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"Еврокомиссары очень часто считают, что они самые главные и поэтому национальные правительства можно игнорировать", - сказал он.

"Так же, как сейчас происходит с "Северным потоком - 2". Есть официальное заключение юридической службы самой Еврокомиссии о том, что проект никоем образом не нарушает действующие в ЕС правила и не требуют никаких дальнейших согласований, а Еврокомиссия говорит: "Ну да, наша юридическая служба это сказала, а мы будем думать по-другому", - отметил министр.

"Это пример того, как действия Брюсселя воспринимаются в качестве тормозов на пути реализации взаимовыгодных проектов", - заключил Лавров.

Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его "ниток" составит 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого он в основном и повторит. Капитальные затраты на проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

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