МИД: противники "Северного потока - 2" заботятся о собственной выгоде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Противники "Северного потока - 2" заботятся не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо пытаются навредить России. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Анастасии Федоровой.

"Нам и многим нашим партнерам в Евросоюзе данный проект видится чрезвычайно важным с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа, потребность европейских потребителей в котором с годами будет только возрастать в силу как падения собственной добычи в Европе, так и устойчивого спроса на данный энергоноситель", - заявила дипломат.

По ее словам, "Северный поток - 2" является чисто коммерческим проектом. "В условиях, когда их сжиженный природный газ (СПГ) сильно проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, они [американские партнеры] решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок, - указала Федорова. - Это и стало главной причиной столь ожесточенного неприятия "Северного потока - 2" американским Конгрессом и американским газовым лобби".

"В ход пущены самые циничные методы недобросовестной конкуренции, когда главной задачей ставится очернение конкурента и воздействие на контрагента, в том числе посредством санкционного запугивания, с целью заставить его покупать свой более дорогой товар, - обратила внимание дипломат. - При этом замалчивается, что изменение структуры рынка приведет к изменению цен на газ, поступающий в Евросоюз".

"Убеждены, что противники "Северного потока - 2" заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо руководствуются стремлением навредить России, - подчеркнула Федорова. - Разумеется, может просматриваться попытка убить двух зайцев одним выстрелом. Показательно, что с нападками на "Северный поток - 2" в ЕС выступают в основном политики из ограниченного числа стран. Ведущие европейские энергокомпании, насколько мы знаем, придерживаются совсем иного мнения".

"Что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам, - отметила дипломат. - Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".