Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"

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БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Германские промышленники выступают за то, чтобы проект "Северный поток-2" не был политизирован. Об этом заявил в четверг журналистам в Берлине исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
"Северный поток-2" поможет компенсировать снижающиеся темпы добычи в Европе, - сказал он на ежегодной пресс-конференции комитета. - Мы отвергаем любые попытки политизировать проект".
Строительство газопровода "Северный поток-2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.
Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.