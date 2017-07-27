Министр экономики ФРГ обвинила США в отходе от общей линии по санкциям против России

ТАСС, 27 июля. Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитта Циприс обвинила США в отходе от общей линии по санкциям против России в связи с планами американского Конгресса принять закон об ужесточении ограничительных мер в отношении РФ. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"США отошли от общей с ЕС линии по вопросу антироссийских санкций", - приводит агентство слова министра. Она подчеркнула, что принятие подобных мер без координации с Европой грозит ущербом для немецких компаний.

Министр высказала обеспокоенность тем, что в случае ужесточения США антироссийских санкций могут пострадать германские компании. Она заявила, что ситуация вокруг санкций стала еще одной трудностью в отношениях Евросоюза и ФРГ с США.

Ранее глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат Фолькер Трайер в беседе с ТАСС заявил, что новые санкции могут в конечном итоге навредить европейской энергобезопасности и немецкой экономике. По его словам, они могут ограничить участие немецких компаний в проектах по прокладке газопроводов и "приостановить важные проекты в области безопасности энергоснабжения".

В среду МИД ФРГ выразил обеспокоенность в связи с новым проектом санкций в отношении России, который во вторник одобрила Палата представителей Конгресса США. Недовольство намерениями американского руководства выражали также Еврокомиссия и власти Австрии, чья компания OMV задействована в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Европейцев беспокоило упоминание в законопроекте данного газопровода: документ требовал от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream 2". Утверждалось, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".