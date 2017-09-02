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Небензя заявил об изменении ситуации в Сирии благодаря усилиям России

Политика
2 сентября, 9:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, сентября. /ТАСС

Постпред РФ при ООН отметил работу по созданию зон деэскалации и по доставке в страну гуманитарной помощи

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Сирии заметно улучшается, в этом несомненная заслуга России, что признают и другие члены международного сообщества. Такое мнение высказал в беседе с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Обстановка в Сирии улучшается, создано три зоны деэскалации, - отметил он. - Идет работа по созданию четвертой зоны деэскалации в Идлибе. Сокращается ареал присутствия террористических группировок, идет процесс локального замирения. И, конечно, не признавать того, что в Сирии не происходят позитивные изменения, невозможно".

"Все страны, в том числе те, кто нам оппонировал - часто на грани фола, а иногда и за гранью фола, - не могут не признать, что эти позитивные сдвиги в Сирии связаны с усилиями России, - подчеркнул он. - Это касается и создания зон безопасности, и ситуации с обеспечением условий для доставки гуманитарной помощи. Даже те, кто нас еще недавно отчаянно критиковал, вынуждены скрепя сердце признавать, что ситуация улучшается".

"Мы уже видим некий горизонт политического урегулирования, к которому мы стремимся, - отметил он в заключение. - Это подкрепляется астанинским процессом, который закрепляет перемирие на местах, от чего реально происходит улучшение обстановки. Процесс идет, и он вызывает у нас надежду на то, что скоро встанем на твердый путь политического урегулирования".

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Небензя, Василий Алексеевич
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