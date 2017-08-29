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Небензя: меры СБ ООН в отношении КНДР должны быть нацелены на урегулирование ситуации

Политика
29 августа, 21:17 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Постпред РФ при ООН заявил, что перед тем, как вводить новые санкции, необходимо дождаться, когда дадут эффект меры, уже принятые Совбезом в отношении Пхеньяна

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ООН, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Совет Безопасности ООН проведет во вторник вечером консультации в связи с осуществленным КНДР очередным пуском баллистической ракеты, однако пока не известно, будет ли принята по итогам обсуждения резолюция. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Трудно сказать, пока не знаем, - ответил он на вопрос о возможности принятия новой резолюции по ракетной программе КНДР. - Может быть резолюция, вопрос в том - какая резолюция. Она должна быть нацелена на урегулирование проблемы, а не на очередную угрозу, которую, как мы видим, эта страна [КНДР] уже перестала воспринимать".

"Применение одних лишь санкций - не выход из сложившейся ситуации, - отметил Небензя, отвечая на вопросы журналистов. - Но, как мы уже заявляли ранее, прежде всего нам необходимы политические подходы".

Постоянный представитель РФ назвал "тревожным" высказывания президента США Дональда Трампа о том, что тот не исключает никаких вариантов действий в отношении КНДР. "Конечно же, это внушает тревогу, - отметил Небензя. - Ситуация очень напряженная. Следует подождать, что скажет Совет Безопасности сегодня вечером".

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Он ответил утвердительно на вопрос о том, следует ли дождаться того, когда дадут эффект меры, принятые ранее СБ ООН в отношении Пхеньяна прежде, чем вводить новые санкции. "Да, я так считаю, - ответил он. - Даже обсуждение новых санкций девальвирует саму их идею". "Мы ясно говорим, что это [испытание ракеты КНДР] представляет собой нарушение всех резолюций, принятых ООН в связи с их ракетной программой, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Мы недвусмысленно заявили об этом".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Трамп, Дональд Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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