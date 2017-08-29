СБ ООН проведет во вторник заседание в связи с новым ракетным пуском КНДР

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ТАСС, 29 августа. Япония, США и Южная Корея направили запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.
Как сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters, совещание пройдет во вторник вечером.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что страна запросит созыв экстренного заседания Совбеза и намерена требовать усиления давления на Пхеньян.