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СБ ООН проведет во вторник заседание в связи с новым ракетным пуском КНДР

Международная панорама
29 августа, 4:53 UTC+3 ТАСС

Совещание пройдет во вторник вечером, сообщило агентство Reuters

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ТАСС, 29 августа. Япония, США и Южная Корея направили запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

Как сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters, совещание пройдет во вторник вечером.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что страна запросит созыв экстренного заседания Совбеза и намерена требовать усиления давления на Пхеньян.

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