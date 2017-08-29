Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

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ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что КНДР во вторник провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Ицунори Онодэра.
"Мы проанализировали все полученные нами данные и пришли к выводу, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности", - сказал он.
По его словам, ракета была запущена по обычной, а не высокой траектории, как это делалось ранее.