Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии считает, что КНДР во вторник провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Ицунори Онодэра.

"Мы проанализировали все полученные нами данные и пришли к выводу, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности", - сказал он.

По его словам, ракета была запущена по обычной, а не высокой траектории, как это делалось ранее.