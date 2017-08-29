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Лавров: РФ настаивает на полном соблюдении КНДР резолюций СБ ООН

Политика
29 августа, 13:53 UTC+3 АБУ-ДАБИ 29, августа. /ТАСС

Глава МИД России сообщил, что этим российская сторона руководствуется в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН

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АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Москва настаивает на том, чтобы Пхеньян полностью

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соблюдал все резолюции Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, мы привержены всем резолюциям СБ ООН, настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи их в полной мере соблюдали", - подчеркнул министр.

"Этим мы руководствуемся в ходе дискуссий в Совете Безопасности и будем руководствоваться, в том числе на заседании, которое сейчас, как я понимаю, предлагается провести для обсуждения последнего испытания ракеты КНДР", - добавил он.

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