Лавров: РФ настаивает на полном соблюдении КНДР резолюций СБ ООН

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Москва настаивает на том, чтобы Пхеньян полностью
соблюдал все резолюции Совета Безопасности ООН.
Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, мы привержены всем резолюциям СБ ООН, настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи их в полной мере соблюдали", - подчеркнул министр.
"Этим мы руководствуемся в ходе дискуссий в Совете Безопасности и будем руководствоваться, в том числе на заседании, которое сейчас, как я понимаю, предлагается провести для обсуждения последнего испытания ракеты КНДР", - добавил он.