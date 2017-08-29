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Япония потребует созыва заседания СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР

Международная панорама
29 августа, 2:10 дата обновления: 29 августа, 2:28 UTC+3

Токио намерен совместно с международным сообществом требовать усиления давления на Пхеньян, подчеркнул премьер Японии Синдзо Абэ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Shizuo Kambayashi, File

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония потребует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

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Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр страны Синдзо Абэ.

"Что касается Совбеза ООН, то мы потребуем созыва экстренного заседания, - сказал он. - Япония совместно с международным сообществом намерена и дальше требовать усиления давления на Северную Корею".

Ранее власти Японии проинформировали население о запуске северокорейской ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью страны. Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, она, вероятно, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от острова Хоккайдо. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км. 

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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