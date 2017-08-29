Япония потребует созыва заседания СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония потребует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр страны Синдзо Абэ.

"Что касается Совбеза ООН, то мы потребуем созыва экстренного заседания, - сказал он. - Япония совместно с международным сообществом намерена и дальше требовать усиления давления на Северную Корею".

Ранее власти Японии проинформировали население о запуске северокорейской ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью страны. Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, она, вероятно, упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от острова Хоккайдо. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.