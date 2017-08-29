Пентагон: запущенная КНДР ракета не представляла угрозы для США

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон подтвердил, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией, но не представляла угрозы для Соединенных Штатов.

"Мы изучаем осуществленный Северной Кореей ракетный пуск, который состоялся в течение прошлых 90 минут. Мы можем подтвердить, что ракета Северной Кореи пролетела над Японией. Мы продолжаем изучать запуск", - говорится в заявлении, распространенном американским оборонным ведомством.

Как сообщили в Пентагоне, по данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), "ракетный запуск Северной Кореи не представлял угрозы для Северной Америки".

Рано утром во вторник по местному времени правительство Японии сообщило о запуске КНДР ракеты. По данным японских властей, ракета пролетела над северо-восточной частью страны.