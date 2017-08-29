Пентагон: запущенная КНДР ракета не представляла угрозы для США

Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 29 августа, 1:52
Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по численности аудиторииКультура 29 августа, 1:49
Лондонская полиция задержала более 250 человек на карнавале в районе Ноттинг-ХиллПроисшествия 29 августа, 1:18
Малый театр в 262-м сезоне поставит Дюрренматта, Гоголя и ОстровскогоКультура 29 августа, 0:54
Агент Зарипова уже начал работу по трудоустройству игрока в НХЛСпорт 29 августа, 0:48
Трамп отказался называть Россию угрозой для безопасности СШАМеждународная панорама 29 августа, 0:46
Пенс: около 500 тыс. жителей Техаса могут обратиться за помощью после урагана "Харви"Происшествия 29 августа, 0:21
КНДР произвела пуск ракеты в сторону ЯпонииМеждународная панорама 29 августа, 0:14
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"Международная панорама 29 августа, 0:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Пентагон подтвердил, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией, но не представляла угрозы для Соединенных Штатов.
"Мы изучаем осуществленный Северной Кореей ракетный пуск, который состоялся в течение прошлых 90 минут. Мы можем подтвердить, что ракета Северной Кореи пролетела над Японией. Мы продолжаем изучать запуск", - говорится в заявлении, распространенном американским оборонным ведомством.
Как сообщили в Пентагоне, по данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), "ракетный запуск Северной Кореи не представлял угрозы для Северной Америки".
Рано утром во вторник по местному времени правительство Японии сообщило о запуске КНДР ракеты. По данным японских властей, ракета пролетела над северо-восточной частью страны.