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Новый посол России в США нацелен на развитие российско-американских отношений

Политика
2 сентября, 13:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС

Анатолий Антонов подчеркнул, что сейчас важно "не допустить дальнейшей раскрутки спирали санкций"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов нацелен на развитие российско-американских отношений и считает, что их необходимо стабилизировать. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

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"Я считаю, что коллеги из Госдепа, Совета национальной безопасности, Пентагона, кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили российско-американские отношения", - заявил он, отметив, что существующее сотрудничество с США по линии Министерства культуры, в области рыболовства, промышленности и освоения космоса "вселяет определенный оптимизм и возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения".

"Я действительно нацелен именно на такой ход событий", - добавил Антонов.

По его словам, Россия заинтересована в развитии отношений с США в той же степени, в какой заинтересованы они, но для этого на первом этапе надо попытаться стабилизировать отношения, "пытаться не допустить дальнейшего сползания отношений к кризису".

"Главное на сегодняшний день не допустить дальнейшей раскрутки спирали санкций. Очень не хотелось бы, чтобы американские коллеги шли по этому пути", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что с США необходимо разговаривать, несмотря на сложности в двусторонних отношениях.

"Я как раз считаю, что с такой Америкой не только можно, а нужно говорить. Какие бы ни были трудные времена, нужно разговаривать. Пускай лучше дипломаты сидят за столом переговоров, чем военные смотрят друг на друга через прицел. Пройти этот период довелось нам, мы будем спокойно и профессионально решать задачи, которые возникают в результате этой русофобской политики, которая досталась от администрации Обамы", - заключил он.

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