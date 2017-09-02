Антонов: РФ должна продолжить выдавать визы гражданам США без ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов считает, что Россия должна продолжить выдавать визы гражданам США, несмотря на введенные ими ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что надо продолжать выдавать визы американским гражданам, которые хотят посетить Российскую Федерацию. Мы не будем отвечать ", - сказал он.

По словам дипломата, нужно "не поддаваться эмоциям", а "пытаться выправить крен", который образовался в двусторонних отношениях. "Пытаться не допустить дальнейшего сползания отношений к кризису, а на первом этапе стабилизировать. И потом думать о том, как идти вперед", - сказал он.

"Я твердо убежден, что Россия и США должны сотрудничать. По Уставу ООН они несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Знаю точно, что когда мы сотрудничаем, от этого выигрывает мир", - заключил Антонов.