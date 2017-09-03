В Совфеде выступают за возобновление переговоров с КНДР по ядерной программе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что никаких рычагов воздействия на ядерную программу Северной Кореи, кроме переговоров, не существует. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье ТАСС.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Сегодня США надо понять, что время безвозвратно упущено, и любое давление на Северную Корею контрпродуктивно. Никаких рычагов воздействия на нее, кроме переговоров, кроме диалога, нет. Россия готова принять в них самое активное участие", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что в сообщении Пхеньяна об испытании водородной бомбы обращает на себя внимание утверждение, что заряд может быть помещен на баллистическую ракету.

"По сути, это незамаскированная угроза США и их союзникам на Дальнем Востоке. Словом, ситуация день ото дня становится все опаснее. Тем более что никто толком не знает, идет ли речь о блефе со стороны КНДР, или она действительно обладает такими возможностями", - сказал Клинцевич,

По его словам, сейчас, прежде всего, надо признать, что северокорейская ядерная программа появилась на свет не вчера, и мировое сообщество долгое время игнорировало эту проблему. "Главное внимание было сосредоточено на противоборстве двух великих держав, а все остальное казалось второстепенным. Что касается США, то они явно перепутали реальную угрозу с мнимой", - сказал сенатор.

В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.