Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде выступают за возобновление переговоров с КНДР по ядерной программе

Политика
3 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что мировое сообщество долгое время игнорировало проблему КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что никаких рычагов воздействия на ядерную программу Северной Кореи, кроме переговоров, не существует. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье ТАСС.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Сегодня США надо понять, что время безвозвратно упущено, и любое давление на Северную Корею контрпродуктивно. Никаких рычагов воздействия на нее, кроме переговоров, кроме диалога, нет. Россия готова принять в них самое активное участие", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что в сообщении Пхеньяна об испытании водородной бомбы обращает на себя внимание утверждение, что заряд может быть помещен на баллистическую ракету.

"По сути, это незамаскированная угроза США и их союзникам на Дальнем Востоке. Словом, ситуация день ото дня становится все опаснее. Тем более что никто толком не знает, идет ли речь о блефе со стороны КНДР, или она действительно обладает такими возможностями", - сказал Клинцевич,

По его словам, сейчас, прежде всего, надо признать, что северокорейская ядерная программа появилась на свет не вчера, и мировое сообщество долгое время игнорировало эту проблему. "Главное внимание было сосредоточено на противоборстве двух великих держав, а все остальное казалось второстепенным. Что касается США, то они явно перепутали реальную угрозу с мнимой", - сказал сенатор.

В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

Смотрите также

Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДР

МИД РФ: ядерные испытания КНДР чреваты серьезными последствиями для самого Пхеньяна

Япония направила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытанием

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
2
Саммит БРИКС: с чем едут в Китай лидеры "пятерки"
3
WP: Трамп дал указание готовиться к выходу США из торгового соглашения с Южной Кореей
4
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
5
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама