Секретарь Совбеза России обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

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ТАСС, 4 сентября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в понедельник в Сеуле встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Как сообщила администрация главы государства, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете шестого по счету ядерного испытания в КНДР.
"Секретарь Совбеза РФ Патрушев в ходе встречи с президентом Мун Чжэ Ином обсудил пути расширения сотрудничества в области безопасности, в частности, меры в отношении провокаций Северной Кореи. Другой темой переговоров стало двустороннее сотрудничество и подготовка к встрече на высшем уровне во Владивостоке", - отмечается в сообщении.
Патрушев также провел встречу с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.