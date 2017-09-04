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Секретарь Совбеза России обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

Политика
4 сентября, 15:46 UTC+3 ТАСС

Николай Патрушев и Мун Чжэ Ин также обсудили двусторонее сотрудничество и подготовку к встрече на высшем уровне во Владивостоке

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ТАСС, 4 сентября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в понедельник в Сеуле встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Как сообщила администрация главы государства, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете шестого по счету ядерного испытания в КНДР.

"Секретарь Совбеза РФ Патрушев в ходе встречи с президентом Мун Чжэ Ином обсудил пути расширения сотрудничества в области безопасности, в частности, меры в отношении провокаций Северной Кореи. Другой темой переговоров стало двустороннее сотрудничество и подготовка к встрече на высшем уровне во Владивостоке", - отмечается в сообщении.

Патрушев также провел встречу с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Патрушев, Николай Платонович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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