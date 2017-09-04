Секретарь Совбеза России обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

ТАСС, 4 сентября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в понедельник в Сеуле встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как сообщила администрация главы государства, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете шестого по счету ядерного испытания в КНДР.

"Секретарь Совбеза РФ Патрушев в ходе встречи с президентом Мун Чжэ Ином обсудил пути расширения сотрудничества в области безопасности, в частности, меры в отношении провокаций Северной Кореи. Другой темой переговоров стало двустороннее сотрудничество и подготовка к встрече на высшем уровне во Владивостоке", - отмечается в сообщении.

Патрушев также провел встречу с начальником управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.