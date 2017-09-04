Новгородский областной суд отклонил иск о снятии с выборов врио губернатора Никитина

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ТАСС, 4 сентября. Новгородский областной суд отклонил в понедельник иск об отмене регистрации кандидата на должность губернатора области Андрея Никитина, поданный 1 сентября кандидатом от ЛДПР Антоном Морозовым.
"Административный иск кандидата Морозова к врио губернатора Никитину отклонен, сторона истца вправе в течение пяти дней подать апелляцию на решение суда", - сообщила ТАСС официальный представитель суда Мария Воробьева.
Иск был подан 1 сентября. Морозов требовал отмены регистрации Никитина, выдвинутого партией "Единая Россия", заявляя о якобы имевших место нарушениях закона о выборах при проведении избирательной кампании. "Причина иска - многократное использование Никитиным своего должностного (служебного) положения в ходе проведения избирательной кампании", - говорится в сообщении на официальном сайте ЛДПР.
Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут 10 сентября. На пост главы региона помимо Никитина и Морозова претендуют пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями и движениями. Среди претендентов - две женщины: Ольга Ефимова, представляющая КПРФ, и Анна Черепанова от "Яблока". "Патриоты России" выдвинули Николая Захарова, "Справедливая Россия" - Михаила Панова, "Родина" - Дмитрия Рубахина.