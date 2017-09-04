Движение "Россия выбирает" договорилось с 7 партиями о направлении наблюдателей на выборы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением на выборах, договорилось о сотрудничестве с семью партиями на выборах в 10 регионах. Об этом сообщила в понедельник ТАСС сопредседатель движения Елена Бабченкова.

Российское федеральное законодательство не разрешает общественным организациям направлять наблюдателей на избирательные участки, поэтому они договариваются о сотрудничестве с партиями и кандидатами о направлении на участки.

Наибольшее количество партий согласилось направить в участковые избирательные комиссии наблюдателей от движения "Россия выбирает" в Ярославской области: "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Родина", "Коммунисты России". В Мордовии и Рязанской области достигнуты договоренности со справороссами, в Удмуртии - с "Единой Россией" и "Коммунистами России", в Белгородской и Томской областях - с "Единой Россией", в Калининградской области - с "Зелеными" и ЛДПР.

"Патриоты России" согласились направить на участки общественников в Новгородской области и Севастополе, "Зеленые" - в Свердловской области.

"В некоторых регионах мы еще в процессе переговоров", - сказала Бабченкова.

Акцент на выборы губернаторов и Москву

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По словам Бабченковой, акцент делается на регионы, где пройдут губернаторские выборы. Кроме того, наблюдатели движения будут следить за ходом муниципальных выборов, на которых "обычно бывают нарушения", в Москве, Московской области и Владивостоке, а также за выборами в заксобрание в Краснодарском крае.

Как сообщалось ранее, движение "Россия выбирает" планирует подготовить к выборам 10 сентября порядка 5 тысяч наблюдателей. "Сейчас активно идет процесс обучения набранных наблюдателей, плюс мы еще принимаем заявки от тех, кто к нам хочет присоединиться", - отметила она.

Бабченкова сообщила, что в основном наблюдателями движения становятся студенты, изучающие юриспруденцию, политологию, социологию, а также молодые специалисты в этих областях.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.