ЦИК РФ рекомендует наблюдателям приходить на участки 10 сентября за час до голосования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Наблюдателям, которые 10 сентября будут следить за ходом выборов, рекомендуется приходить в помещения для голосования за час до их открытия, чтобы успеть ознакомиться со списком избирателей и обсудить места для наблюдения. Такую рекомендацию дала в понедельник представителям партий секретарь ЦИК РФ Майя Гришина на семинаре, посвященном наблюдению за выборами в единый день голосования.

Она напомнила, что период наблюдения начинается с момента начала работы участковой избирательной комиссии (УИК) в день голосования и заканчивается, когда протокол об итогах голосования передается в вышестоящую комиссию.

"Доступ наблюдателей в помещение для голосования обеспечивается не менее чем за час до начала голосования. Это новация прошлого года. <...> Для всех наших комиссий напоминаю, что за час до голосования доступ уже должен был обеспечен", - сказала Гришина.

Секретарь ЦИК добавила, что в большинстве регионов УИКи открываются в 8:00, но есть и исключения. В Калининграде, например, в этом году голосование начнется в 7:00.

Гришина отметила, что в памятке ЦИК наблюдателям рекомендуется прийти на участок для голосования не позднее чем за 15-20 минут. "Но здесь сам наблюдатели и штаб должны определить, пораньше прийти на участок или позволить себе расслабиться", - уточнила она.

До открытия УИК для избирателей членам комиссии необходимо провести много подготовительных мероприятий. В частности, если для голосования применяется комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), его нужно протестировать. Это достаточно сложная процедура, проверяющая, считывает ли КОИБ данные с каждого квадрата бюллетеня, то есть тестируемых бюллетеней должно быть столько же, сколько кандидатов участвует в выборах, пояснила Гришина.

Места для наблюдения и списки избирателей

По словам Гришиной, наблюдатели нередко недовольны с местом, которое им отводят в УИК для работы. Как правило, конфликты удается решать в рабочем порядке, сообщила она.

"Места для наблюдателей должны быть организованы таким образом, чтобы кабины для голосования были в поле зрения наблюдателей", - напомнила секретарь ЦИК. Она порекомендовала наблюдателям "пораньше прийти на участок и при необходимости проговорить с председателем комиссии наличие этих мест, если они кажутся неудобными".

Гришина проинформировала представителей партий, что наблюдатели имеют право знакомиться со списком избирателей. Делать это они могут строго под контролем уполномоченного члена комиссии, причем рекомендуется это делать до открытия участка.

"Мы все-таки против того, чтобы наблюдатели сами к списку руками прикасались, потому что то ручки в руках, то еще какие-то предметы, то бутерброд с вареньем, поэтому лучше все-таки смотреть, его право - смотреть, ознакамливаться", - сказала она.

Гришина отметила, что ознакомление со списком избирателей "возможно в том числе до начала голосования". "Почему, собственно, мы и обращаем внимание на то, что лучше приходить пораньше, а не пытаться вклиниться в этот процесс в последние три минуты перед открытием участка", - подчеркнула она.

Кого выбирают 10 сентября

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.