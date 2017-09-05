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Грызлов: присутствие ООН в Донбассе не отменяет политического урегулирования

Политика
5 сентября, 19:04 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины отметил, что работа миротворцев "может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Размещение миротворцев ООН вдоль линии соприкосновения в Донбассе может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта, но не снимает с повестки дня политические вопросы. Об этом заявил во вторник полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

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"Вопросы безопасности неразрывно связаны с вопросами политического урегулирования конфликта в Донбассе, - считает он. - Эти вопросы всегда были и будут в приоритете контактной группы. Для возможного ввода контингента ООН, поддерживающего и обеспечивающего безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе, сегодня уже создан ряд условий. На определенных территориях проведены работы по разминированию, на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения. Первые десять дней "школьного перемирия" показывают, что при наличии доброй воли сторон конфликта количество обстрелов снижается до минимума, а уровень безопасности мирных граждан растет".

По мнению Грызлова, размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения "вполне возможно при доброй воле Киева и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта".

"Однако безопасность миротворцев также должна быть обеспечена разведением сил сторон и полным отводом тяжелого вооружения, - отметил он. - Пока же мы наблюдаем противодействие со стороны Киева разведения сил и средств на различных участках, например, в районе станицы Луганская. Там первому соглашению о разведении сил исполняется год, но по причине ничем не мотивированного противодействия украинской стороны, оно до сих пор не реализовано".

Грызлов убежден, что "само по себе присутствие миссии ООН не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта". "Вопросы особого статуса Донбасса, амнистии и выборов должны быть последовательно решены в соответствии с минскими соглашениями", - напомнил он.

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