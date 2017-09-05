Небензя: Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран - членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.