Киев готов обсуждать предлагаемую РФ резолюцию СБ ООН по миротворцам в Донбассе

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Украина готова немедленно начать обсуждение предлагаемого Россией проекта резолюции Совета Безопасности ООН о развертывании в Донбассе миротворцев, но не согласна с предлагаемыми Москвой параметрами международной миссии. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель страны при всемирной организации Владимир Ельченко.

"Мы готовы работать на уровне экспертов уже начиная с сегодняшнего дня", - сказал дипломат. По его словам, украинская сторона приняла к сведению инициативу РФ и считает, что идея разместить миротворцев в Донбассе "сама по себе хорошая", но текст резолюции потребует изучения. "Нам нужно увидеть текст, который будет распространен. Мы его не видели", - добавил постпред Украины.

Ельченко дал понять, что у Киева есть оговорки относительно параметров предлагаемой миротворческой миссии. В частности, он высказался категорически против того, чтобы она действовала под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ) или Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Важен состав миссии, если наши российские коллеги хотят просто наделить свои войска миротворческими функциями, то это не пройдет в Совете Безопасности. То же самое будет с любой миссией ОДКБ или СНГ", - пояснил украинский постпред.

Кроме того, он назвал "недопустимым" сценарий, при котором развертывание "голубых касок" начнется с линии соприкосновения в Донбассе. По его мнению, миротворцы должны первым делом взять под свой контроль границу между РФ и Украиной, и этому должен предшествовать "полный вывод всех российских войск и наемников", якобы присутствующих на востоке Украины. "Только в этом случае мы согласимся на такую миссию", - подчеркнул Ельченко.

Он также напомнил, что президент Украины Петр Порошенко еще в марте 2015 года официально обратился в ООН с просьбой разместить миротворцев в Донбассе. "В этом нет ничего нового", - заявил дипломат.