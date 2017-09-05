Клинцевич назвал намерения переименовать военную операцию в Донбассе пустой игрой слов

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МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что от переименования военной операции в Донбассе ничего не изменится, суть действий Киева останется прежней - война с собственным народом.
"Игра слов и ничего больше. Как ни назови действия Киева в Донбассе - "антитеррористической операцией" или "операцией по обороне Украины", - их суть остается прежней. Это война с собственным народом", - сказал Клинцевич во вторник журналистам.
Он сравнил власти Украины с торговцем, желающим пристроить залежалый товар. "Все это очень напоминает манипуляции жуликоватого продавца с залежалым товаром. Срок годности его давно прошел, но очень хочется продать", - цитирует сенатора его пресс-служба.
Ранее заместитель министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак заявил в эфире "Радио Свобода", что готовящийся законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция" на определение "операция по обороне Украины".