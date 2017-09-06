Лавров: снятие блокады с Дейр-эз-Зора стало важным шагом в борьбе с терроризмом в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Прорыв блокады города Дейр-эз-Зор является важным шагом в борьбе с терроризмом на территории Сирии. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Действительно, была важнейшая веха в антитеррористической борьбе на сирийской территории, когда была разобрана блокада Дейр-эз-Зора, где подразделения сирийской армии, гражданское население были в кольце игиловцев несколько лет", - отметил он.

"То, что эта блокада разобрана, создает условия для быстрого решения еще одной важной задачи - освобождения Дейр-эз-Зора от террористов, - указал глава МИД РФ. - И сейчас эта задача решается сирийской армией при поддержке наших ВКС".

5 сентября правительственные войска Сирии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора. Поддержку атаке оказали ВКС РФ, нанеся ракетно-авиационный удар с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен" из Средиземного моря.

ТАСС/Ruptly