Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: снятие блокады с Дейр-эз-Зора стало важным шагом в борьбе с терроризмом в Сирии

Политика
6 сентября, 13:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, прорыв блокады города Дейр-эз-Зор является важнейшей вехой в антитеррористической борьбе на сирийской территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Прорыв блокады города Дейр-эз-Зор является важным шагом в борьбе с терроризмом на территории Сирии. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Смотрите также

ВКС РФ за две недели уничтожили в Сирии 1,2 тыс. боевиков

Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за город Дейр-эз-Зор

Минобороны РФ: инфраструктура жизнеобеспечения Дейр-эз-Зора почти полностью уничтожена

"Действительно, была важнейшая веха в антитеррористической борьбе на сирийской территории, когда была разобрана блокада Дейр-эз-Зора, где подразделения сирийской армии, гражданское население были в кольце игиловцев несколько лет", - отметил он.

"То, что эта блокада разобрана, создает условия для быстрого решения еще одной важной задачи - освобождения Дейр-эз-Зора от террористов, - указал глава МИД РФ. - И сейчас эта задача решается сирийской армией при поддержке наших ВКС".

5 сентября правительственные войска Сирии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора. Поддержку атаке оказали ВКС РФ, нанеся ракетно-авиационный удар с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен" из Средиземного моря.

ТАСС/Ruptly

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
4
Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области
5
Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России
6
Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление
7
МИД Польши заявил, что будет рассматривать вопрос о требовании репараций с России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама