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Памфилова поручила удалить "мертвые души" из списков избирателей к президентским выборам

Политика
6 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

На заседании ЦИК представитель пермского избиркома сообщил, что в процессе сверки списков избирателей было выявлено 60 тысяч "мертвых душ"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила региональным избиркомам к президентским выборам в 2018 году проверить списки избирателей, удалив из них "мертвые души", то есть уже умерших.

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В среду на заседании ЦИК, посвященном подготовке к единому дню голосования, представитель пермского избиркома сообщил, что в процессе сверки списков избирателей было выявлено 60 тысяч "мертвых душ".

"Пожалуйста, ни одного дня не пропускайте, занимайтесь сверкой списков, чтобы у нас были к президентской кампании чистые списки", - обратилась Памфилова по видеосвязи к руководителям избиркомов субъектов.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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