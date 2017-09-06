Памфилова поручила удалить "мертвые души" из списков избирателей к президентским выборам

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила региональным избиркомам к президентским выборам в 2018 году проверить списки избирателей, удалив из них "мертвые души", то есть уже умерших.
В среду на заседании ЦИК, посвященном подготовке к единому дню голосования, представитель пермского избиркома сообщил, что в процессе сверки списков избирателей было выявлено 60 тысяч "мертвых душ".
"Пожалуйста, ни одного дня не пропускайте, занимайтесь сверкой списков, чтобы у нас были к президентской кампании чистые списки", - обратилась Памфилова по видеосвязи к руководителям избиркомов субъектов.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.