Памфилова: ЦИК за 1,5 года удалось изменить работу всей избирательной системы

Проект по строительству экотропы на острове Ольхон на Байкале разработают до конца октябряСибирь 6 сентября, 12:03
"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 6 сентября, 11:57
Путин на заседании президиума Госсовета на ВЭФ-2017. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:54
Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октябряСпорт 6 сентября, 11:46
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежомЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:42
Нацпарк "Русская Арктика" посетило на 20% больше туристов, чем годом ранееОбщество 6 сентября, 11:35
Москалькова предложила создать единую базу данных омбудсменов Европы и АзииОбщество 6 сентября, 11:34
Додон приостановил решение правительства отправить военных на учения НАТОМеждународная панорама 6 сентября, 11:27
Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛСпорт 6 сентября, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. За полтора года новому составу ЦИК России удалось изменить работу всей избирательной системы и реформировать взаимодействие Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов. Об этом заявила в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на 100-м заседании действующего состава комиссии.
"Нам удалось во многом изменить сам характер взаимодействия Центральной избирательной комиссии с региональными избирательными комиссиями и работу всей избирательной системы в целом. Ставя задачу избавляться от нарушителей, мы в то же время взяли на себя ответственность и функцию максимальной защиты наших коллег, членов комиссий всех уровней от возможного давления со стороны тех или иных, от возможных злоупотреблений служебным положением", - сказала она.
Памфилова заверила, что "это направление будет продолжаться". "И никого из тех, кто честно и добросовестно выполняет свои обязанности, мы в обиду не дадим", - подчеркнула она.
По словам Памфиловой, несмотря на то, что ЦИК не имеет прямых полномочий в отношении председателей избиркомов, была проведена огромная работа по смене руководителей комиссий. "В четверти всех избиркомов комиссий субъектов произошла смена председателей", - сказала она.