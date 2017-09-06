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Памфилова: ЦИК за 1,5 года удалось изменить работу всей избирательной системы

Политика
6 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам председателя Центральной избирательной комиссии, "это направление будет продолжаться"

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. За полтора года новому составу ЦИК России удалось изменить работу всей избирательной системы и реформировать взаимодействие Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов. Об этом заявила в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на 100-м заседании действующего состава комиссии.

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"Нам удалось во многом изменить сам характер взаимодействия Центральной избирательной комиссии с региональными избирательными комиссиями и работу всей избирательной системы в целом. Ставя задачу избавляться от нарушителей, мы в то же время взяли на себя ответственность и функцию максимальной защиты наших коллег, членов комиссий всех уровней от возможного давления со стороны тех или иных, от возможных злоупотреблений служебным положением", - сказала она.

Памфилова заверила, что "это направление будет продолжаться". "И никого из тех, кто честно и добросовестно выполняет свои обязанности, мы в обиду не дадим", - подчеркнула она.

По словам Памфиловой, несмотря на то, что ЦИК не имеет прямых полномочий в отношении председателей избиркомов, была проведена огромная работа по смене руководителей комиссий. "В четверти всех избиркомов комиссий субъектов произошла смена председателей", - сказала она.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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