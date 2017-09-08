Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Политика Вашингтона в отношении Москвы вызывает вопросы в российском внешнеполитическом ведомстве. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как Россия определяет для себя направление американской внешней политики в отношении РФ.
"Есть законодатели, Госдеп, силовые структуры, есть администрация президента [Дональда] Трампа, и везде мы либо слышим различные заявления, либо видим различные действия", - отметила дипломат. По ее словам, у России возникает вопрос, "есть ли в США единая повестка в отношении России?"
"По линии Госдепа мы слышим только одно - "мы хотим нормализовать отношения с РФ", - подчеркнула Захарова. - Но на практике мы видим принятие новых санкционных законов, продление старых, и действия, которые характеризуют абсолютную деградацию отношений".