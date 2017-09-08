Москва надеется на предметный разговор в Астане по сирийскому вопросу

Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAFСпорт 8 сентября, 15:35
Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диетуСпорт 8 сентября, 15:30
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26Происшествия 8 сентября, 15:28
Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажировМосква 8 сентября, 15:26
Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношенийПолитика 8 сентября, 15:18
Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльскойОбщество 8 сентября, 15:15
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 годаОбщество 8 сентября, 15:14
Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в БирмингемеСпорт 8 сентября, 15:11
История или ущерб экологии: чем опасны затонувшие в Волге суда и кто их должен подниматьОбщество 8 сентября, 15:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на результативный и предметный разговор по проблемным темам на предстоящей в Астане встрече по Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Встреча напрямую будет посвящена усилению нашей координации и согласованию деталей зон деэскалации. А эти зоны предполагают не только прекращение боевых действий и оказание содействия населению, но и консолидацию нашей борьбы с террористами", - отметил дипломат.
"Сейчас большой успех - это Дейр-эз-Зор, надеемся, что по Ракке будет продвижение. Но есть еще проблемные вопросы, такие как Идлиб, - сказал Богданов. - Поэтому в Астане будет очень предметный и, надеемся, конструктивный и результативный разговор с другими гарантами - это Иран и Турция, плюс страны-наблюдатели - Иордания и США, и группа [спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана] де Мистуры".
Шестая международная встреча по Сирии в Астане запланирована на 14-15 сентября.