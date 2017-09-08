Москва надеется на предметный разговор в Астане по сирийскому вопросу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на результативный и предметный разговор по проблемным темам на предстоящей в Астане встрече по Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Встреча напрямую будет посвящена усилению нашей координации и согласованию деталей зон деэскалации. А эти зоны предполагают не только прекращение боевых действий и оказание содействия населению, но и консолидацию нашей борьбы с террористами", - отметил дипломат.

"Сейчас большой успех - это Дейр-эз-Зор, надеемся, что по Ракке будет продвижение. Но есть еще проблемные вопросы, такие как Идлиб, - сказал Богданов. - Поэтому в Астане будет очень предметный и, надеемся, конструктивный и результативный разговор с другими гарантами - это Иран и Турция, плюс страны-наблюдатели - Иордания и США, и группа [спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана] де Мистуры".

Шестая международная встреча по Сирии в Астане запланирована на 14-15 сентября.