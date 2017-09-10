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Один из кандидатов в депутаты Нижнего Тагила устроил незаконную агитацию около участка

Политика
10 сентября, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС

Как сообщили в избиркоме города, около одного из избирательных участков припаркован автобус с агитационными плакатами

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Один из кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила Свердловской области устроил незаконную агитацию около избирательного участка, разместив плакаты на автобусе. Избирательная комиссия передала заявление в правоохранительные органы, чтобы оперативно пресечь нарушение, сообщили ТАСС в избиркоме Нижнего Тагила.

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"Зарегистрировано обращение от кандидата по одномандатному округу №9 Вячеслава Горячкина, что его оппонент ведет незаконную агитацию около избирательного участка в Нижнем Тагиле. Приложены фотографии нарушений и видеозапись. Агитация размещена на припаркованном около участка автобусе. Заявление уже передано в правоохранительные органы", - уточнили в комиссии.

В Нижнем Тагиле за депутатские мандаты борются 93 кандидата от пяти партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Партия роста") и 11 самовыдвиженцев. Городская дума седьмого созыва будет состоять из 28 депутатов, 14 из которых изберут по одномандатным округам, остальных 14 - по спискам.

На пост мэра Нижнего Тагила претендуют пять кандидатов, среди них предыдущий глава города Сергей Носов, которого выдвинула партия "Единая Россия", также представители от КПРФ, ЛДПР, "Партии Роста" и "Патриотов России".

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