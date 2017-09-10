Явка на выборах губернатора в Севастополе за два часа составила 5,6%

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на губернаторских выборах в Севастополе по состоянию на 10:00 (совпадает с московским) составила 5,6%, сообщил журналистам в воскреьсенье глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

"В целом по городу Севастополю у нас активность избирателей по состоянию на 10 утра составляет 5,6%. Если говорим о районах, по Балаклавскому району - 5,3%, по Гагаринскому району 5,4%, по Ленинскому району 5,6% и по Нахимовскому району - 5,8%", - сообщил Петухов.

Явка избирателей на довыборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 и на довыборы депутатов совета Ленинского и Терновского муниципальных округов, по данным избиркома, составляет 5,2%.

Петухов также отметил, что на 184 избирательных участках Севастополя работают почти 700 наблюдателей и 207 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Число зарегистрированных в Севастополе избирателей - 311 тыс. 143 человека.

Ожидания по явке

Как пояснил ТАСС член общественной палаты города Севастополя, руководитель рабочей группы "За честные выборы" Анатолий Лаврик, явка на губернаторские выборы на 10:00 не оправдала ожидания экспертов и наблюдателей. "Это чуть ниже, чем мы планировали на 10 утра. Мы думали, что будет около 9%. Но из практики мы знаем, что голосование до 10 часов происходит, как правило, достаточно вяло. Люди в выходной день очень рано не встают", - сказал он ТАСС.

По словам члена городской общественной палаты, очередей на избирательных участках нет, "но люди идут, настроение хорошее".

При этом эксперт отметил, что по итогам Единого дня голосования в Севастополе должны проголосовать не менее 40% зарегистрированных избирателей.

"Люди с пониманием относятся, прониклись тем, что это первые всенародные выборы губернатора, поэтому мы ждем явку не менее 40%", - сообщил собеседник агентства.