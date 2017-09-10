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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила наблюдателей, следящих за выборами "под лупой, под микроскопом", и заявила, что рассчитывает на ответную благодарность.
"Еще раз хочу повторить: мы создали беспрецедентные условия, в том числе для кандидатов и их представителей, для наблюдения за выборами. Я хочу поблагодарить тех наблюдателей, которые под лупой, под микроскопом следят за тем, что происходит, просчитывают по вертикали, по диагонали - это хорошо, им огромное спасибо", - сказала Памфилова.
По ее словам, наблюдатели помогают выявлять различные недочеты в работе избирательной системы.
"Много новшеств, неизбежно какие-то недочеты могут быть, и если они [наблюдатели] нам помогают выявлять [недочеты] и вовремя их исправлять, огромное спасибо", - добавила глава ЦИК.
"Вы нас тоже должны поблагодарить. Мы создали беспрецедентные условия, мы вас вооружаем данными многомерными: по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Пожалуйста, экспертируйте, помогайте нам", - заключила она.