ГАС "Выборы" обработала более 223 тыс. заявлений о голосовании не по месту регистрации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 223 тыс. заявлений о голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации на выборах глав регионов и в региональные парламенты было обработано государственной автоматизированной системой (ГАС) "Выборы". Об этом заявила в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Было подано о том, чтобы голосовать по месту фактического пребывания в тех регионах [где проходят выборы глав регионов или в региональные парламенты], 223 407 заявлений, которые были обработаны системой ГАС "Выборы", переданы в участковые избиркомы, внесены в дополнительные списки и исключены из участков, откуда они выбыли", - сказала Памфилова.

Она также проинформировала, что было выдано около 22 тыс. специальных марок для тех избирателей, которые изъявили желание голосовать по месту фактического пребывания в последние пять дней перед выборами.

Голосование по месту пребывания возможно на территории 20 регионов, где проходят выборы губернаторов и депутатов заксобраний. 10 сентября прямые выборы глав субъектов идут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний проходят в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения можно было в участковой избирательной комиссии (по месту пребывания или по месту регистрации), в многофункциональном центре и через портал госуслуг до 4 сентября включительно. После этого (до 9 сентября) это можно было сделать только на участке по месту регистрации, на заявление наклеивали специальную марку для гарантии, что избиратель проголосует только один раз. Проголосовать с таким заявлением можно на специально предназначенных для этого участках.