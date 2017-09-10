Политологи: выборы в РФ проходят в спокойном режиме и без серьезных нарушений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обстановка в Единый день голосования в большинстве регионов остается спокойной: выборы проходят в штатном режиме и без серьезных нарушений. Такое мнение высказали ТАСС политологи, комментируя ход голосования.

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В частности, по словам генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, голосование проходит достаточно спокойно. "В большинстве регионов не фиксируется серьезных нарушений, масштаб и характер которых могли бы поставить итоги выборов под сомнение", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что из некоторых регионов все же поступают жалобы от избирателей. "Например, люди не находят себя в списках избирателей", - пояснил Орлов. "Еще раз подчеркну: каких-то существенных случаев [нарушений], которые могли бы поставить под сомнение итоги выборов, мы не наблюдаем", - заявил политолог.

Оценку Орлова по поводу нарушений разделяет президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "Пока не вижу большого объема нарушений. Они есть, но не очень серьезные", - сказал Минченко ТАСС.

Он добавил, что на данный момент на избирательных участках меньше нарушений, чем было на предыдущих выборах. "По сравнению с предыдущими годами мы видим снижение количества нарушений, а не их рост", - заявил политолог.

Явка в пределах нормы

Мнение экспертов совпали и относительно оценки явки избирателей.

По мнению Орлова, уровень явки почти во всех регионах, где проходят муниципальные выборы, является нормальным. "Явка благоприятная, традиционная для выборов в заксобрания и муниципалитеты", - подчеркнул он.

В свою очередь, Минченко отметил, что избиратели традиционно проявляют меньший интерес к выборам в муниципалитеты. "К сожалению, интерес к муниципальным выборам ниже, чем на выборах других уровней", - сказал политолог.

"Максимальный интерес для населения представляют выборы президента, затем идут выборы в Госдуму, губернаторские и выборы в заксобрания. В самом низу с точки зрения мотивации для избирателей - муниципальные выборы", - пояснил Минченко. "Сейчас нормальная явка для выборов такого уровня", - заключил эксперт.

Итоговый прогноз по явке

В зависимости от уровня проводимых выборов эксперты дают разный прогноз по итоговой явке. Так, по словам директора автономной некоммерческой организации "Научно-исследовательский центр "Особое мнение", члена Общественной палаты РФ Екатерины Курбангалеевой, на губернаторских выборах явка в среднем может превысить 30%, тогда как на выборах в муниципалитеты она вряд преодолеет отметку в 15%.

"По губернаторам в среднем [уровень явки] будет 30-35%, заксобрания - 20-25%, а муниципалитеты - до 15%, за исключением Москвы", - предположила политолог. В Москве, по ее прогнозу, уровень явки не перейдет отметку в 10%. Хотя, продолжила Курбангалеева, в последние часы в столице наблюдается повышение активности избирателей. "На участки идут не только пенсионеры, но и молодежь", - сказала она.