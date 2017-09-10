Явка на выборах глав регионов ПФО к полудню оказалась ниже уровня прошлых выборов

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Явка в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), где в воскресенье выбирают губернаторов, к полудню оказалась ниже, чем в ходе предыдущих выборов глав. Такие данные привели в избиркомах, передают корреспонденты ТАСС.

В этих субъектах к полудню проголосовали врио глав Марий Эл Александр Евстифеев, Пермского края Максим Решетников, Саратовской области Валерий Радаев, Кировской области Игорь Васильев. Врио руководителя Мордовии Владимир Волков будет голосовать в 14:00 мск, сообщили в его пресс-службе.

В Кировской области низкую явку связывают с погодой

По данным избирательной комиссии Кировской области, явка в регионе на 12:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 13,6%, проголосовало свыше 146 тыс. избирателей. На предыдущих выборах главы региона, которые состоялись в сентябре 2014 года, на 12:00 участие в голосовании приняли 15,48% избирателей.

Невысокая явка может быть связана с прохладной погодой - утром в регионе было лишь плюс шесть градусов тепла, и окончанием дачного сезона, сказал ТАСС секретарь Общественной палаты Кировской области Александр Галицких. "Я голосовал в 09:00 мск на своем избирательном участке, народу очень мало", - заметил он.

При этом член рабочей группы Общественной палаты Михаил Плюснин считает, что в целом явка будет высокой. "За счет того, что будут выбирать депутатов, глав поселений и так далее, там явка будет достаточно высокая. Поэтому явка в целом по области будет процентов под 40", - считает он.

Все кандидаты на пост губернатора Кировской области проголосовали до обеда. Врио губернатора Игорь Васильев приехал на избирательный участок, который находится в здании Кировского медицинского колледжа неподалеку от Театральной площади. Васильев отметил, что на это время выборы в регионе проходят организованно. "Мы видим, все организовано очень хорошо, и нарушений, судя по тем докладам, которые приходят, на выборах нет", - сказал он журналистам.

Явка в Марий Эл

По словам члена ЦИК Марий Эл Светланы Блиновой, явка на 12:00 (совпадает с мск) в республике составила 18,6%. "Это меньше, чем на аналогичное время на губернаторских выборах 2015 года (более 20%)", - уточнила она.

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Граждане активнее начнут голосовать после обеда, полагает председатель Общественной палаты Марий Эл, первый президент республики Владислав Зорин. "Пока явка идет слабо, я слежу. Утром было 12 градусов. Люди, наверное, пойдут на участки в обед или после обеда", - отметил он ТАСС.

В республике на избирательных участках введены новшества: видеофиксация хода голосования и подсчета голосов, технология QR-кодирования результатов протоколов, рассказал ТАСС зампредседателя ЦИК Марий Эл Вениамин Осокин. "Видеокамеры на всех участках отслеживают процесс голосования, под камеру будет произведен подсчет голосов избирателей. Это дисциплинирует сами участковый избирательные комиссии, наблюдателей и участников выборов, позволяет избежать нарушений и конфликтных ситуаций", - сказал он.

Технология QR-кодирования, по его словам, "позволяет заметно ускорить процесс оформления протокола, введения данных в систему ГАС "Выборы", она исключит человеческий фактор".

Драка в Саратовской области

В Саратовской области, где выбирают главу региона и депутатов областной думы, на 12:00 по местному времени (11:00 мск), явка избирателей уже составила 17,65%. Врио губернатора области Валерий Радаев после голосования на избирательном участке в поселке Юбилейный отметил, что на выборах "все открыто и прозрачно". Он добавил, что 15% участков региона оснащены КОИБами, на многих работают наблюдатели от политических партий.

В регионе проверяют сообщение о драке в участковой комиссии. По словам пресс-секретаря избирательной комиссии области Татьяны Комольцевой, проводится проверка в саратовской участковой избирательной комиссии № 87 по факту драки. По предварительным данным, один из членов комиссии требовал "предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, и после отказа устроил потасовку".

"Пока ведется проверка, результаты проверки будут оглашены позже. Сейчас на месте работают сотрудники избиркома, а также сотрудники полиции, которые разбираются в ситуации", - пояснила ТАСС Комольцева.

Ситуация в Мордовии и Удмуртии

В Удмуртии за четыре часа голосования явка ниже, чем на выборах главы региона в 2014 году: 13,96% против 19,18%, сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Виктор Кушко. "Явка на 12:00 по местному времени (11:00 мск) составила 13,96%. Жалоб и сообщений о нарушениях в избирком не поступало", - отметил Кушко.

В Мордовии, где проходят прямые выборы главы впервые с 2003 года, на 12:00 (совпадает с мск) явка составила 33,25%, к этому времени всего проголосовали свыше 207 тыс. граждан, сообщила секретарь ЦИК Мордовии Светлана Федонина. Активнее всего голосуют в Атяшевском районе республики, где свой выбор сделали уже 57% избирателей, добавила она.

Выборы других уровней

В регионах Приволжского округа, помимо голосования за губернаторов, также проходят выборы других уровней. Например, в Пензенской области жителям региона предстоит избрать 36 депутатов Законодательного собрания шестого созыва, сказал ТАСС зампредседателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин. На мандаты в областном парламенте в общей сложности претендуют 410 человек, они выдвинуты от 10 политических партий и идут как по спискам, так и по одномандатным округам.

В Кировской области проходят выборы депутатов городской думы шестого созыва, муниципальные выборы и местные референдумы. В Удмуртии - выборы депутатов Госсовета региона: на 60 депутатских мест претендуют представители шести партий, тридцать депутатов избираются по партийным спискам, еще 30 - по одномандатным округам.

Жителям Саратовской области, кроме губернатора, предстоит выбрать 42 депутата регионального парламента. В Марий Эл также проходят дополнительные выборы депутатов Госсобрания республики шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.