Движение "Россия выбирает" получило около 140 сообщений о нарушениях на выборах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает" получило около 140 сообщений о возможных нарушениях на выборах, в частности о возможном подкупе избирателей в Ижевске. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе движения.

"Всего от нашего движения на участках находится 5421 наблюдатель. Мы сотрудничаем с восемью партиями в 17 регионах России. На 14:30 мск на сайт россиявыбирает.рф, в телеграм-бот @rfchoice_bot и по горячей линии 8-800-100-24-34 независимого общественного движения "Россия выбирает" поступило более 136 сообщений о нарушениях", - сказал собеседник агентства.

Мобильные группы движения оперативно выезжают на место предполагаемого нарушения, чтобы проверить эти сообщения и устранить нарушения, если они подтверждаются.

"Так, например, в Калининграде мы получили сообщение о неподшитой книге избирателей", - отметил представитель пресс-службы.

Кроме того, в Пскове наблюдатели от движения "Россия выбирает" зафиксировали, что избиратель, зарегистрированный в одном одномандатном округе, проголосовал на участке в другом округе. Также "Россия выбирает" сообщила о возможной "массовой скупке голосов на 22 участках в Ижевске" одним из кандидатов.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.