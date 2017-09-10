Общественный штаб не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 16:45 мск не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель штаба Михаил Барщевский.
"Пока серьезных нарушений нет. Одна камера не работала - поправили. В другом месте два человека вместе вошли в кабинку, мы проверили, оказалось, что это не так", - сказал он.
В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.