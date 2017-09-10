Цыденов лидирует по итогам обработки 10% протоколов в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов лидирует по итогам обработки 10% протоколов на выборах в республике, следует из данных ГАС "Выборы".

У Алексея Цыденова ("Единая Россия") 87,53%, Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") 5,09%, Сергея Дороша (ЛДПР) 4,46%.

Продолжается подсчет итоговой явки избирателей. По данным республиканского центризбиркома, без учета данных из одного (Закаменского) района явка в Бурятии на момент закрытия избирательных участков составляет 42,02 %.

В Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. На пост претендуют врио главы Бурятии Алексей Цыденов ("Единая Россия"), член партии "Коммунисты России" Батодалай Багдаев и координатор Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.