Явка на довыборах в Думу в Кингисеппском округе составляет почти 19%

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на дополнительных выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) составляет, по данным на 18:00 мск, 18,94%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский во время видеовключения в информационном центре ЦИК РФ.
"По Госдуме у нас проголосовало 76912 избирателей, это 18,94%", - сказал он.
По словам Лебединского, в прошлом году на выборах в Госдуму в Кингисеппском округе явка составляла на 18:00 мск 38,84%.
Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам проходят для замещения мандатов, ставших вакантными после отказа бывшего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова от депутатских кресел.