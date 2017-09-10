Явка на довыборах в Думу в Кингисеппском округе составляет почти 19%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на дополнительных выборах в Госдуму в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) составляет, по данным на 18:00 мск, 18,94%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский во время видеовключения в информационном центре ЦИК РФ.

"По Госдуме у нас проголосовало 76912 избирателей, это 18,94%", - сказал он.

По словам Лебединского, в прошлом году на выборах в Госдуму в Кингисеппском округе явка составляла на 18:00 мск 38,84%.

Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам проходят для замещения мандатов, ставших вакантными после отказа бывшего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина и Владимира Жутенкова от депутатских кресел.