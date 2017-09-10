В регионах ПФО завершились выборы губернаторов

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в регионах Приволжского федерального округа, где в воскресенье прошли выборы глав регионов.

Голосование прошло без серьезных инцидентов, которые могут повлиять на итоги, при этом все зарегистрированные жалобы в субъектах тщательно проверяются, передают корреснонденты ТАСС со ссылкой на местные избиркомы.

По месту прописки в Саранске ожидали актера, гражданина РФ с 2013 года Жерара Депардье, но, по последним данным избиркома, он не явился на голосование.

Аннулирование на участке в Мордовии

Единственный крупный инцидент произошел в Мордовии, где состоялись прямые выборы главы региона. Центральная избирательная комиссия своим решением аннулирует результаты голосования на участке номер 552 в Ленинском районе Саранска, откуда поступила жалоба избирателя на то, что ему был выдан бюллетень без печати, сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Светлана Федонина.

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"Мужчина сообщил, что ему был выдан бюллетень неустановленной формы. Члены комиссии выехали на место и подтвердили факт нарушения. ЦИК принял постановление и рекомендовал Ленинской территориальной комиссии города Саранска признать итоги голосования на участке №552 недействительными и расформировать участковую избирательную комиссию", - сообщила она по итогам проверки.

По словам Федониной, по бюллетеням неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек. Работа участка была приостановлена. После заседания республиканского ЦИК было принято решение об аннулировании итогов голосования и роспуске участковой комиссии.

"Такое решение никак не повлияет на подсчет голосов и признание результатов выборов главы республики в целом, - сказала Федонина.

Жалобы в Саратовской области

В Саратовской области в день выборов было зарегистрировано шесть жалоб, сообщила ТАСС пресс-секретарь избиркома региона Татьяна Комольцева.

"Это, в том числе, жалоба на то, что одному из членов избирательной комиссии не давали ознакомиться с документами, там вопрос решен. Также были жалобы об отсутствии плакатов на участках и по нарушениям предвыборной агитации", - уточнила она.

Ожидаемый результат по явке составляет порядка 52-54%, и это хороший результат для региона, считает политолог, советник председателя общественной палаты Саратовской области Дмитрий Олейник.

"Мы ожидаем, что явка будет выше, чем пять лет назад, когда проходили выборы депутатов областной думы, однако, тогда, конечно, они не были совмещены с выбором главы региона. Пока никаких серьезных нарушений нет, была провокация в Энгельсе - попытка вброса ксерокопии бюллетеней, но она сразу раскрылась. В целом, на мой взгляд, все прошло спокойно и достаточно прозрачно", - сказал Олейник.

Мелкие нарушения в Кировской области

По мнению председателя избирательной комиссии Кировской области Алексея Круглова, состоявшиеся выборы стали своего рода тренировкой перед выборами президента, которые пройдут в 2018 году.

"Это подготовка и тренировка с технической точки зрения, - сказал он журналистам. - Готовимся мы к подведению итогов в новых реалиях, с использованием машиночитаемого кода. Я думаю, это хорошо, что мы попали в пилотный проект".

По словам Круглова, предварительные итоги голосования комиссия должна будет получить ближе к 4-5 утра понедельника. "Будут обработаны бюллетени основных наших мегаполисов - Кирово-Чепецк, Киров, Слободской, города, в которых находится львиная доля избирателей", - добавил Круглов.

"Горячая линия" Общественной палаты Кировской области принимала жалобы на ход голосования в течение всего дня, рассказал секретарь палаты Александр Галицких. "Немного поступало обращений, и в основном они касаются каких-то накладок. Линия продолжала работать до 20:00, отвечали на вопросы, давали консультации. Есть такие мелкие нарушения: где-то не прошит был журнал со списком избирателей, где-то подписи председателя комиссии не было на бюллетене", - сказал ТАСС Галицких.

В Марий Эл практически нет жалоб

В Марий Эл выборы прошли спокойно, без нарушений, отметил эксперт Иван Казанков. "Все было организовано очень хорошо, хочу сказать, что эта выборная кампания прошла так, как они и должны проходить", - сказал он ТАСС.

"Я побывал на десяти избирательных участках, - рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС врио главы Марий Эл Александр Евстифеев. - Единственный вопрос, который меня интересовал, как организована работа там, есть ли какие-то нарушения или неудобства, которое испытывают избиратели. Я могу сказать, что избирательная комиссия работает четко и слаженно".

"Процесс голосования проходит без нарушений. На 18:00 в ЦИК поступили две жалобы из прокуратуры, связанные со списками избирателей. Одна жалоба рассмотрена, вторая находится в стадии рассмотрения", - сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вениамин Осокин.

Эксперты не нашли нарушений

В Удмуртии в 20:00 по местному времени (19:00 мск) также закрылись все избирательные участки. "Все избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Данных о каких-либо нарушениях не поступало", сказал журналистам председатель Центризбиркома республики Виктор Кушко.

Голосование на выборах в Удмуртии прошло без нарушений и на высоком уровне, соответствующем стандартам демократии западных стран, сообщил журналистам международный эксперт, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи. "Мы побывали сегодня на 18 избирательных участках и в двух территориальных избирательных комиссиях. Все, что мы видели, соответствует высоким демократическим стандартам, известным нам по странам Запада. Мы не увидели каких-либо нарушений", - сказал Крайчи.

"Мы фиксируем достаточно высокую активность избирателей, несмотря на погодные условия. Особенно приятно отметить, что достаточно высокая активность молодых избирателей", - сообщил журналистам, комментируя завершившееся голосование в Пермском крае председатель избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин.