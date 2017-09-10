Справочный центр ЦИК РФ получил в день голосования около 1,3 тыс. обращений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 1300 обращений поступило в информационно-справочный центр Центризбиркома России в течение единого дня голосования, в основном люди интересуются, как проголосовать по месту пребывания. Об этом сообщила в воскресенье журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"На 18:00 мск в наш информационно-справочный центр поступило 1284 сообщения, 66% из них связаны с получением информации о порядке голосования по месту нахождения", - сказала она.

На горячую линию ЦИК, по словам Гришиной, поступило 179 обращений. "Жалуются, что видят агитацию, но я хочу еще раз напомнить, что законом не требуется, чтобы ранее размещенные материалы удалялись [перед днем тишины]", - пояснила секретарь ЦИК.

Также в ЦИК поступило 187 письменных обращений, в основном они касались нарушений некоторыми кандидатами дня тишины.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.