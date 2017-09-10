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Памфилова: почти 92% жалоб и обращений в ЦИК РФ поступило от избирателей

Политика
10 сентября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По словам председателя Центризбиркома России, всего в информационно-справочный центр ЦИК поступило 1284 разного рода обращений

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 92% всех жалоб и обращений, поступивших в ЦИК РФ в течение единого дня голосования, исходит от избирателей. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Всего, по ее словам, в информационно-справочный центр ЦИК поступило 1284 разного рода обращений.

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"91,9% - это непосредственно избиратели обращались, было 1180 обращений именно от граждан", - сказала она.

Памфилова добавила, что от представителей партий поступило семь обращений, от кандидатов и их представителей - 44 обращения, от членов и сотрудников избирательных комиссий - 27 обращений.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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