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Куйвашев лидирует на выборах губернатора на Урале после обработки более 26% протоколов

Политика
10 сентября, 21:07 дата обновления: 10 сентября, 21:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС

За него проголосовали 61,83% избирателей

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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона после обработки более четверти протоколов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте облизбиркома.

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"На выборах губернатора Свердловской области обработано 685 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (26,95%). Явка избирателей составила 34,10%. Евгений Куйвашев набрал 61,83% голосов, его ближайший преследователь - кандидат от КПРФ Алексей Парфенов набрал 12% голосов, замыкает тройку лидеров кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин, набравший 9,97% голосов", - говорится в сообщении.

Прямые выборы свердловского губернатора проходили впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов, где в сентябре выбирают глав регионов. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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