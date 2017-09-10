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Жириновский считает неправильным, что выборы в Москве проходят в День города

Политика
10 сентября, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Лидер ЛДПР также заявил, что считает низкой явку на муниципальных выборах в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР считает неправильным проведение муниципальных выборов в Москве в День города.

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"Как можно устраивать праздник в городе, где идут огромные выборы, выбирают 1500 человек", - возмутился он.

Политик напомнил, что неоднократно ЛДПР предлагала перенести единый день голосования на весну. "Мы тысячу раз предлагали провести выборы весной, в конце апреля, в рабочий день", - напомнил он.

Лидер партии также заявил, что считает низкой явку на муниципальных выборах в Москве. При этом он связывает это не только с неудачным днем для голосования, но и с "логикой" в действиях избирателей.

"Самое главное, чтобы была логика в действиях избирателей. Идите и голосуйте, 7 млн москвичей, что такое 12%?! Логики нет, логика: не хочу, не пойду в знак протеста. Если бы нехождение воспрепятствовало бы избранию тех, кого вы не хотите, можно было бы не ходить", - указал Жириновский.

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