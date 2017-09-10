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Мосгорком КПРФ подаст жалобы на нарушения на муниципальных выборах в столице

Политика
10 сентября, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Жалобы будут направлены в Генпрокуратуру, председателю ЦИК и председателю Московской городской избирательной комиссии, а также прокурору Москвы

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представители московского горкома КПРФ обратятся в ЦИК РФ, Генпрокуратуру, Мосгоризбирком и прокуратуру Москвы с жалобами на нарушения на выборах депутатов муниципальных советов в столице. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе, секретарь Мосгоркома КПРФ Андрей Клычков.

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"Мы направим жалобы в Генпрокуратуру, председателю ЦИК и председателю Московской городской избирательной комиссии, а также прокурору города Москвы", - сообщил он. При этом Клычков добавил, что попытки в воскресенье оперативно сдать жалобы в Мосгоризбирком и прокуратуру Москвы не удались. "Сегодня удалось подать жалобу только в ЦИК РФ", - добавил он.

Говоря о нарушениях, которые зафиксировали представители партии, Клычков обратил особое внимание на рассылку неправдивой информации от имени КПРФ об отказе партии участвовать в выборах в Москве. "Также поступило много жалоб о нарушениях при надомном голосовании и есть факты, говорящие о том, что военнослужащим указывали за кого им голосовать",- подчеркнул он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы Ново-Переделкино за нарушения на выборах. "Стараемся проводить максимально честные выборы", - объяснил мэр этот шаг на своей странице "ВКонтакте". Кроме того, Собянин проинформировал о замене всех председателей избирательных участковых комиссий в районе.

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В воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что жалобы на нарушения при проведении голосования на дому в ходе муниципальных выборов в столице в избирком или Общественный штаб по наблюдению на выборах не поступали. "Ни к нам, ни в аппарат уполномоченного по правам человека, ни в Общественный штаб ни одной жалобы на нарушения, возможные при голосовании вне помещения, в течение дня не поступало", - сказал он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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