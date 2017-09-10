Пайкин лидирует на довыборах в Госдуму по Брянскому округу после обработки 25% протоколов

Плодотворное начало олимпийское сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристовСпорт 10 сентября, 23:38
Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 23:30
Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKADСпорт 10 сентября, 22:54
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%Экономика и бизнес 10 сентября, 22:48
"Вуэльта-2017": первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка КонтадораСпорт 10 сентября, 22:45
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столицеПолитика 10 сентября, 22:29
Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 22:15
Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 годЭкономика и бизнес 10 сентября, 22:15
В России завершился единый день голосованияПолитика 10 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин лидирует на довыборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу (Брянская область) после обработки четверти всех итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.
После обработки 25,12% итоговых протоколов Пайкин набирает 56,10% голосов.
За ним идет кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,13%), следом - представитель КПРФ Александр Куприянов (9,09%).
Представитель справороссов Сергей Курденко набирает 5,33%, Ольга Махотина из "Яблока" - 3,44%, Владимир Ворожцов из Российской партии пенсионеров за справедливость - 4,24%, Константин Касаминский из "Патриотов России" - 3,85%, Сергей Малинкович из "Коммунистов России" - 3,21%, Николай Алексеенко из "Родины" - 2,79%.