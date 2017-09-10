Пайкин лидирует на довыборах в Госдуму по Брянскому округу после обработки 25% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин лидирует на довыборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу (Брянская область) после обработки четверти всех итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.

После обработки 25,12% итоговых протоколов Пайкин набирает 56,10% голосов.

За ним идет кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,13%), следом - представитель КПРФ Александр Куприянов (9,09%).

Представитель справороссов Сергей Курденко набирает 5,33%, Ольга Махотина из "Яблока" - 3,44%, Владимир Ворожцов из Российской партии пенсионеров за справедливость - 4,24%, Константин Касаминский из "Патриотов России" - 3,85%, Сергей Малинкович из "Коммунистов России" - 3,21%, Николай Алексеенко из "Родины" - 2,79%.