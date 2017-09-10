Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Эхо Москвы" могут привлечь к ответственности за агитацию в день тишины

Политика
10 сентября, 22:43 дата обновления: 10 сентября, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 10 сентября./ТАСС

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов выразил сожаление в связи с тем, что это допускала "уважаемая редакция"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Трансляции рекламного ролика Дмитрия Гудкова на радиостанции "Эхо Москвы" в день тишины будет дана правовая оценка. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Смотрите также
Единый день голосования в Рязани

Единый день голосования. Онлайн

"Уважаемое издание "Эхо Москвы" в день тишины (9 сентября - прим. ТАСС) начинает прокручивать рекламную передачу с Гудковым, вышедшую 4 сентября, когда это было можно. Кроме того, сегодня также транслировался информационный материал, который также явно подпадает под запрет в день тишины. Было три материала", - сказал Горбунов. Он выразил сожаление в связи с тем, что это допускала "уважаемая редакция". "Это чревато ответственностью", - предупредил Горбунов.

"Разберемся, поступили жалобы, рассмотрим, соберем комиссию", - заключил он.

Как уточнил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, эта ситуация может подпадать под несколько составов административного нарушения. "Направим в компетентные органы, которые вправе в отношении средств массовой информации такие дела рассматривать, и они решат, есть основания для привлечения или нет", - сказал Реут.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов считает, что радиостанция не нарушала закона, так как Гудков не является кандидатом на этих выборах. "Он забыл, что Гудков - не кандидат", - написал Венедиктов в Twitter, комментируя слова Горбунова.

Дмитрий Гудков на состоявшихся выборах возглавлял оппозиционный штаб, который подготовил более 1 тысячи кандидатов в муниципальные депутаты, однако сам политик не выдвигал свою кандидатуру в каком-либо из столичных районов. Ранее бывший депутат Госдумы заявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Венедиктов, Алексей Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
3
В России завершился единый день голосования
4
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столице
7
Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама