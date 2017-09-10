"Эхо Москвы" могут привлечь к ответственности за агитацию в день тишины

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Трансляции рекламного ролика Дмитрия Гудкова на радиостанции "Эхо Москвы" в день тишины будет дана правовая оценка. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Уважаемое издание "Эхо Москвы" в день тишины (9 сентября - прим. ТАСС) начинает прокручивать рекламную передачу с Гудковым, вышедшую 4 сентября, когда это было можно. Кроме того, сегодня также транслировался информационный материал, который также явно подпадает под запрет в день тишины. Было три материала", - сказал Горбунов. Он выразил сожаление в связи с тем, что это допускала "уважаемая редакция". "Это чревато ответственностью", - предупредил Горбунов.

"Разберемся, поступили жалобы, рассмотрим, соберем комиссию", - заключил он.

Как уточнил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, эта ситуация может подпадать под несколько составов административного нарушения. "Направим в компетентные органы, которые вправе в отношении средств массовой информации такие дела рассматривать, и они решат, есть основания для привлечения или нет", - сказал Реут.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов считает, что радиостанция не нарушала закона, так как Гудков не является кандидатом на этих выборах. "Он забыл, что Гудков - не кандидат", - написал Венедиктов в Twitter, комментируя слова Горбунова.

Он забыл, что Гудков - не кандидат https://t.co/xM1grlKpKj — Алексей Венедиктов (@aavst) 10 сентября 2017 г.

Дмитрий Гудков на состоявшихся выборах возглавлял оппозиционный штаб, который подготовил более 1 тысячи кандидатов в муниципальные депутаты, однако сам политик не выдвигал свою кандидатуру в каком-либо из столичных районов. Ранее бывший депутат Госдумы заявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году.