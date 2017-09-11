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"Единая Россия" набрала более 57% голосов на выборах в парламент Северной Осетии

Политика
11 сентября, 9:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, явка составила 56%

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Северной Осетии с 57,05% голосов по результатам обработки более 80% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в региональном Центризбиркоме.

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"В настоящее время обработано более 80% бюллетеней. По их результатам успешно лидирует партия "Единая Россия", за них проголосовало более 130 тыс. человек. "Патриоты России" набрали 16,32%. Вслед за ними идут справедливороссы - 11,37% голосов, и КПРФ набрали 5,62%", - сказал собеседник агентства.

Партия "Родина" набрала порядка 3,92%, ЛДПР - 2,53%, "Альянс зеленых" - 1,12% и Партия роста - 0,25% голосов.

Явка по предварительным итогам составила 56%.

В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков.

В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

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