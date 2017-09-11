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"Единая Россия" набрала более 50% голосов на выборах в горсовет Норильска

Политика
11 сентября, 11:19 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, сентября. /ТАСС

Второй по популярности стала ЛДПР, третьей - "Справедливая Россия"

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КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрала на выборах в городской совет Норильска Красноярского края 50,57% голосов избирателей. Об это сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"На выборах депутатов в Норильский городской совет по общетерриториальному округу партия "Единая Россия" набрала 50,57% голосов избирателей, партия ЛДПР набрала 18,43% голосов, "Справедливая Россия" - 11,28% голосов, Российская экологическая партия набрала - 6,63% голосов. Против всех проголосовали 13,06%", - говорится в сообщении.

С учетом многомандатных округов "Единая Россия" получит 25 из 35 мандатов, ЛДПР - пять, "Справедливая Россия" - три, экологическая партия - два. Ожидается, что первая сессия нового созыва состоится 21 сентября. Новому составу горсовета предстоит избрать главу города.

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Всего 10 сентября, по данным регионального избиркома, проходило 55 выборных кампаний в органы местного самоуправления в Красноярском крае. Помимо Норильска, горсоветы были избраны еще в двух городах краевого подчинения - Назарово и Минусинске. На выборах в минусинский горсовет "Единая Россия" получила 15 из 22 мест, ЛДПР и КПРФ по три мандата, также в горсовет прошел один самовыдвиженец. В Назарово у "Единой России" 15 из 20 депутатов, у "Патриотов России" - четыре мандата, у ЛДПР - один.

Как сообщил ТАСС зампред избиркома края Александр Попов, явка на выборах в Норильске составила 16,61%, в Минусинске - 29,21%, в Назарово - 29,5%.

Всего в регионе замещается 241 мандат. По предварительным данным, ЛДПР получила 13 мест, КПРФ - 22, "Патриоты России" - четыре, "Справедливая Россия" - три, Российская экологическая партия - два. Cамовыдвиженцы получили 20 мест, остальные мандаты получили кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия".

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