Депутат: жители хотят видеть местные кадры в обновленном правительстве Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Жители Севастополя ждут от врио губернатора Дмитрия Овсянникова, который побеждает на выборах главы города, ставки на местные кадры при перезагрузке местного правительства, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Касательно первых шагов Дмитрия Овсянникова на посту губернатора, хотелось бы еще раз обратить внимание на кадровую политику - севастопольцы оказали ему доверие, избрав губернатором, и хотели бы увидеть местных специалистов, которых он мог бы назначить на руководящие посты в городе при перезагрузке правительства Севастополя", - сказал Белик ТАСС в понедельник.

Он отметил, что от нового руководителя города также ждут увеличения объемов реализации ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

"Объективно - за последний год программа реализуется гораздо эффективней, чем в 2015-2016 году. Тем не менее, процент освоения средств недостаточно высок для того, чтобы жители города почувствовали улучшения в своей жизни. Есть большой вопрос строительства онкологического центра, образовательных учреждений - это то, чем сегодня нужно заняться в первую очередь", - отметил депутат.

По его словам, эта задача ложится не только на плечи губернатора - все ветви власти обязаны уделять внимание реализации ФЦП.

Первые в истории города Севастополя прямые выборы губернатора прошли в воскресенье, 10 сентября. Активность избирателей на них составила 34,21%. По предварительным итогам выборов, после обработки всех протоколов лидирует Овсянников, набравший 71,05% голосов.